Brief 2 ’Focus op asielbeleid EU’

De geldverslindende EU schijnt kennelijk alleen bepaalde landen die zich nauwelijks aan de regels houden in het gareel te kunnen houden door te dreigen met het dichtdraaien van de geldkraan als men zich niet aan de regels houdt en daar is hier en daar nog wel wat op aan te merken nog afgezien van de regeringsvorm die aan het roer staat .

Als men zich nu eens daadkrachtig bezighoudt met de aanpak van de asielproblemen door de buitengrenzen dicht te houden dan stelt men de lidstaten tenminste in staat om orde op zaken te stellen voor wat betreft het huidige lokale asielbeleid want door de onpeilbare - en alsmaar toenemende toestroom van asielzoekers is menig land nauwelijks meer in staat om een volwaardig asielbeleid vorm te geven en dat merkt ook de burger en die komt daardoor ook steeds meer in verzet wat al blijkt , helaas

M. van den Berg, Den Haag

