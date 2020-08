Brief 2 ’Politieke correctheid doorgeslagen’

En laten ze de tomatensaus ook een andere naam geven want de tomaten willen dit ook niet. Hebben we niets anders te doen? Slaan we niet een beetje teveel door in alles? Wát een onzin!

Ga eens een weekje op de I.C. liggen, dan kijk je héél anders tegen de wereld en het leven aan!

P. van Neck,

Rotterdam

