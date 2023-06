Opstappen Tefaf-directeur laat ongekend moreel verval zien dat mensen tot paria maakt

Een dieptepunt in de cancelcultuur is het ontslag van Tefaf-directeur Bart Drenth. Zijn misdaad? Hij twitterde over islam en woke. Een roddelcolumniste (ze zegt het zelf) van een Engelstalige kunstsite dook in zijn tl om hem te besmeuren. Ze had beet: het bestuur van de prestigieuze kunstbeurs Tefaf ontdeed zich ’in overleg’ meteen van Drenth die ze onlangs nog een vaste aanstelling hadden aangeboden. Hypocrisie en cancelling gaan hand in hand.