Een onwennige Goede Vrijdag

Ronald Plasterk Ⓒ De Telegraaf

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog gaat Nederland op Goede Vrijdag niet massaal naar de Matthäus Passion. Koren, waaronder eindeloos veel amateurkoren, repeteren maanden om de partijkennis op te poetsen en de nieuwste interpretaties van de dirigent in te studeren. Voor de musici, vaak zelf professioneel maar een amateurkoor begeleidend, is het artistiek en financieel een belangrijke tijd. Dat is er nu allemaal niet.