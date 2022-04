’Vertrek Derksen onnodig’

Derksen en René van der Gijp, die nog olie op het vuur gooide, moesten bij Talpa op het matje komen. Een grote meerderheid van de respondenten denkt niet dat dit indruk heeft gemaakt op de twee presentatoren. Derksen wilde niet op de reprimande wachten en zei zelf te gaan stoppen met het programma, omdat er kennelijk geen plaats is voor dergelijke uitspraken. „De cancel- en woke-cultuur is tegen ons”, zo verklaarde hij. Een deelnemer: „Als Derksen en Van der Gijp op het matje moeten komen, dan kun je 75 procent van de mannen wel aanspreken. Het is kantinepraat en alleen geschikt voor mannen. Vrouwen kunnen beter naar kookprogramma’s kijken.” Toch zijn er ook stemmers die vinden dat Derksen heel fout zit. „Wat een schoft, en dat dan ook nog trots vertellen op televisie. Eerst die intimidatie bij The Voice, beschuldigingen van verkrachting door De Mol jr. en dan nu dit weer. Er is iets goed mis bij Talpa.”

Inmiddels is Derksen gecanceld door NH radio. Slechts een vijfde van de respondenten noemt dit terecht. Ook vindt een miniem deel van de stemmers het terecht dat de sponsors zich hebben teruggetrokken uit Vandaag Inside. Niet alleen de adverteerders, ook de publieke opinie gaat te veel mee op de sentimenten die er leven in de samenleving, vinden bijna alle stemmers. „Dé samenleving? Zeg maar gerust de zeer kleine, linkse woke-samenleving die alles bepaalt”, zegt een stemmer.

Derksen zegt een ‘jeugdzonde’ te hebben bekend. Driekwart van de deelnemers gelooft dat hij dit ook echt meent. Wel vindt een fikse meerderheid dat het bekennen van het molesteren van een bewusteloze vrouw stoerdoenerij is van de televisiepersoonlijkheid. Bijna niemand vindt echter dat de voetbalcommentator vervolgd moet worden voor deze daad. Derksen vindt dat de gebeurtenis gezien moet worden in de tijdgeest van de jaren zeventig. Driekwart van de stemmers is het eens met deze zienswijze. Een reactie: „Het is vijftig jaar geleden. Wie weet of het verhaal klopt en dat er geen sprake is van stoerpraterij?” Een andere tegenstander van vervolging: „Pak eerst maar eens al die aangiften aan die er nog liggen, in plaats van te kijken naar iets van lang geleden.” Iemand anders vindt dat we het incident met een korreltje zout moeten nemen. „Een sterk verhaal met misschien een snippertje waarheid erin.”

Vandaag Inside kende al meer rellen, maar het kaars-incident moet voor SBS geen aanleiding zijn om de stekker uit het programma te halen, zo vindt een meerderheid. Een respondent vindt dat Derksen het voor velen heeft verpest. ,,Dit kost klauwen met geld en banen van mensen achter de schermen. Je zou haast denken dat hij er zelf vanaf wilde.”

Twee derde van de stemmers is echter op de hand van René van der Gijp, Wilfred Genée en Johan Derksen. Zij vinden dat het drietal en hun grappen en grollen thuishoren op de Nederlandse televisie. Een medestander van de drie: ,,Johan Derksen zegt wat hij denkt en zwicht niet voor wie dan ook. Het is belachelijk bekrompen van iedereen die nu de samenwerking met hem opzegt.”