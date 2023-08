’CDA mist goed verhaal’

Bekijk ook: Bontenbal benoemd tot lijsttrekker CDA

Henri Bontenbal, de nieuwe lijsttrekker van het CDA, heeft laten weten dat het CDA in de toekomst weer de grootste kan worden wanneer Rutte zou stoppen. Hij voegde daaraan gelijk aan toe dat zij wel een goed verhaal moeten hebben. (Tel. 14/8) Juist dat laatste is waar de schoen wringt. Het CDA verhaal trok altijd veel kiezers. Wanneer je echter als regeringspartij niets van je beloften waarmaakt zijn kiezers heel snel klaar met die mooie woorden. Het gezegde 'vertrouwen komt te voet, en gaat te paard' en 'praatjes vullen geen gaatjes' is hier helemaal van toepassing.

Henk Versteeg, Nunspeet