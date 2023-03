’WO II-verhaal NTR kent veel omissies’

De aflevering over de Tweede Wereldoorlog toont grote omissies en verdraaiingen. De NTR nam vervolgens geen enkele kritiek serieus. Ook de onze niet. Hier de drie onbegrijpelijkste omissies. Ten eerste ons verzet en de onderduik waren groter dan waar ook in nazigebied. Maar de NTR negeert de grote figuren als Helena Kuipers-Rietberg, ds Frits Slomp en Truus Wijsmuller-Meijer die 10.000 Joodse kinderen redde. Voor Jodenhulp kregen Nederlanders per hoofd meer officiële Israëlische onderscheidingen dan wie ook.

Voorts is de Tweede Wereldoorlog de grootste ramp in onze geschiedenis - hoe kun je dat negeren? Evenmin vermeldt de NTR de 270.000 burgerdoden en de één miljoen ontheemden. Hier stortten ook nog eens 6000 vliegtuigen neer. De nazi’s en Japanners vernietigden verder vrijwel onze gehele luchtmacht en onze vloot.

En tot slot: In Nederlands-Indië stierven in deze oorlogsperiode drie miljoen burgers, Indonesiërs.

Arthur Graaff (zoon van gedecoreerd verzetsman Bart Graaff en vm. hoofdred. Nieuws-WO2)