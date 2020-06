Brief 3 ’Juist laten zien hoe het niet moet’

Ook de piramiden in Egypte zijn gebouwd door slaven. Maar het is onzinnig om excuses of boetedoening te eisen van de huidige generatie, die nog niet eens geboren was toen dit – destijds normale – ‘gebruik’ plaatsvond.

Belangrijker is het om de blik te werpen op het heden en de toekomst, nu er nog steeds slavenarbeid plaatsvindt. Niet alleen in andere delen van de wereld, maar ook in ons eigen land! Polen en Roemenen worden soms als slaven behandeld en navenant betaald en gehuisvest. Daar dient de blik op gericht te zijn!

Overigens kunnen straatnamen en beelden van ‘besmette’ helden daarbij juist dienen als voorbeeld van hoe het niet moet.

Hans de Jong,

Nieuw-Vennep

