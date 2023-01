Premium Het beste van De Telegraaf

Door Theo Besteman

Paniek en tranen bij een lezer. De gevreesde nieuwe energienota is binnen: €1100 per maand. De ziekenhuismedewerker vertelt me dat ze zich op heel veel had voorbereid, maar dit bedrag overtreft haar ergste zorgen. Ze kan het eenvoudigweg nooit betalen. Natuurlijk weet ze dat het kabinet financieel gaat helpen, met het prijsplafond. Alleen is dat geld niet zichtbaar op haar overzicht.