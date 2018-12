’Controleer schadeclaims achteraf’

Er zouden onmiddellijk aannemers, bouwkundigen en kostenramers in actie moeten komen, die zonder onnodig oponthoud of voorbehoud aan de slag gaan met het repareren van de schades en het vaststellen van de kosten, zonder dat de betrokken gedupeerden daar voor hoeven te betalen.

Dit is goed voor de economie in Groningen. Tijdens en na de reparaties moet er kritisch gekeken worden of de reparaties toe te schrijven zijn aan de ramp. Mocht blijken dat er misbruik is gemaakt van de reparaties, dan moeten de mensen die hier schuldig aan zijn geweest voor de rechter verschijnen. Het theoretisch en juridisch gewauwel over de kosten alvorens tot reparatie wordt overgegaan moet ophouden. Dat vertraagt het genezingsproces. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid. Bij de gaswinning gaat en ging het om miljarden, en de reparatie van schades moet nu worden gezien als onderdeel van de kosten die zijn ontstaan als consequentie van dit gigantische project, waar gretig van is geprofiteerd. Daarom moet er ruimhartig vergoed worden.

Martijn Venema,

Nijmegen