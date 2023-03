Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Afshin Ellian D66 lijkt steeds meer links: stikstof zelfverzonnen heilig onderwerp

Door afshin ellian Kopieer naar clipboard

Politiek van gematigdheid is eigen aan de democratie. Tijdens de campagne worden standpunten op het spits gedreven om de kiezers heldere keuzes voor te leggen. Anders bestaat er geen politieke keuze. Vooral in een land waar de ideologische vertrekpunten niet langer heilig zijn. Zo ligt tussen asielstop en gecontroleerde immigratie die per definitie tot een drastische vermindering van aantallen leidt, nog een wereld van mogelijkheden. Als men nu aan Kamerleden Geert Wilders, Joost Eerdmans, Ruben Brekelmans of Caroline van der Plas gaat vragen of zij de gevluchte vrouwen uit Iran asiel zouden willen verlenen, zou het antwoord onomwonden ja zijn. Daarom moeten ook hun opponenten, namelijk D66, CU of PvdA aan deze gematigde positie tegemoet te komen.