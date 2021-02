’Digitaal stemmen invoeren’

Binnenland

Kamer waagt zich niet aan uitstel verkiezingen

Niet één van de grotere partijen in de Tweede Kamer wil zich wagen aan het uitstellen van de verkiezingen op 17 maart. Door een dreigende derde golf precies rond die datum, worden er steeds meer vraagtekens opgeworpen of we wel veilig kunnen stemmen. Maar niet door de politieke partijen.