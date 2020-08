Coronazomer: Mecklenburg

December 2019 boekten we een vakantiehuisje in Mecklenburg-Vorpommern. Toen kwam corona, plots alles onzeker. Vijf dagen voor de vakantiedatum wisten we nog niet of we konden gaan. Zullen we eens bellen? Een aardige Duitse dame zei dat we welkom waren. Mondkapje in winkels en restaurants was verplicht. Verder waren er geen gevallen van corona. We zijn uit eten geweest, mondkapje op, maar ontspannen sfeer. We hebben steden bezocht, gefietst, genoten van de mooie natuur.

Drukke plekken vermeden. Nu kijken we terug op een fijne, bijzondere vakantie ondanks de coronamaatregelen.

Wilma Beskers, Borculo

