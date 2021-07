’Huidige coalitie voortzetten’

De onderhandelaars moeten even uitrusten om een burn-out te voorkomen. En dat terwijl een oplossing voor de hand ligt: voortzetting van de huidige coalitie. Het enige wat daarvoor nodig is dat D66 en Christenunie even hun gedoe over medisch-ethische kwesties in de ijskast zetten. Het lijkt me dat er meer urgente zaken zijn die aandacht verdienen.

Pieter van den Brink, Wijk bij Duurstede