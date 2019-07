’Geweldige hulp op Schiphol’

Wij hebben juist heel andere, zeer goede ervaringen. Mijn man heeft een longprobleem, loopt met een stok en kan de grote afstanden naar een gate gewoon niet lopen.

Ook wij regelen van tevoren rolstoelhulp en zorgen ervoor ruim op tijd op de luchthaven te zijn.

Na het inchecken zijn er voor de douane ’assistance balies’ waar je je moet melden en rolstoelhulp krijgt. Ook kun je daar aangeven dat je graag met een elektrische wagen na de douane verder wil.

Wij hebben nooit lang hoeven wachten en worden overal doorheen geloodst door aardige, hulpvaardige mensen, die ons zelfs tot in het vliegtuig begeleiden.

De nationale luchthaven Schiphol is nu eenmaal erg druk en wij zien veel meer invaliden, die allemaal worden opgehaald. Bovendien ben je zelf mondig genoeg om nog een keer naar de balie te gaan als het te lang gaat duren.

Wij zijn deze geweldige vrouwen en mannen van Schiphol erg dankbaar want het maakt het voor ons mogelijk om met vakantie te gaan of naar onze dochter in Engeland op bezoek te gaan.

J. de Vries,

Steenwijk