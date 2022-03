Uitslag stelling: ’Ban op wegwerpplastic’

De wegwerpverpakkingen moeten vervangen worden door herbruikbare borden of bekers, zo schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) aan de Tweede Kamer. Volgens de helft van de stemmers is het maar goed dat het verbod op wegwerpplastic wordt ingevoerd. „Het is hard nodig als je ziet wat mensen allemaal op straat gooien”, zegt iemand. Iets minder dan de helft denkt echter dat het haalbaar is om in 2024 wegwerpplastic grotendeels te vervangen.“

Volgens veel stemmers gaat deze regel niet ver genoeg en moet er een ban komen op alle plasticverpakkingen: „Heel veel plastic is gewoon onnodig en daar bedoel ik vooral mee het plastic op de groente en fruitafdeling van de supermarkt. Ik erger mij mateloos over de individueel verpakte komkommer of paprika. Alle plastic in de voedingsindustrie dient verboden te worden.” Iemand anders denkt er net zo over: „Ik sta achter het verbod, maar het moet in de industrie en voor fabrikanten verboden worden. Geen aanbod in de winkels en niet alleen het probleem bij de consument leggen want dat werkt niet. Het kwaad bij de wortel aanpakken.”

Want, zo stelt men, door wegwerpverpakkingen te verbieden in horeca, op kantoor en op festivals wordt de consument alleen maar weer op kosten gejaagd. „Alles draait om geld. Later zie je dat de bevolking de klos is en hiervoor moet betalen. AH wil statiegeld op alle plastic flessen. Als mensen ze niet inleveren is het weer een goede winst voor AH.”

Ook verwachten de meeste stemmers niet dat men zo makkelijk zal overstappen op de afwasbare mok. Een deelnemer ziet het in ieder geval niet zitten: „Ik zit niet te wachten op een vuile koffiebeker die ik na gebruik mee moet nemen, thuis in de vaatwasser moet zetten en voor de volgende koffie weer mee moet slepen. Datzelfde geldt voor bezorgmaaltijden.” Een andere deelnemer: „Niet te doen! Zit je straks onderweg met het gezin met een tas vol bakjes opgescheept als je ergens iets gehaald hebt. En papieren rietjes zijn waardeloos. Bovendien is papier momenteel niet te betalen”. Toch zijn er genoeg stemmers die al om zijn: „Bij ons op het werk zijn er geen plastic bekertjes en ik pak gewoon een mok. Het is een kleine omschakeling en in combinatie met een vaatwasser heel goed te doen.”

Velen vinden dat de aanpak meer gericht moet zijn op de opvoeding van mensen als het gaat om het weggooien en sorteren van afval. „Mensen moeten leren hun spullen weg te gooien. Er zijn nog talloze gemeenten waar de vuilniszakken gewoon op straat staan.” Menig stemmer is dan ook voor een strenge aanpak van wangedrag op dit vlak. „Boetes voor het op straat gooien van afval!”, wordt er geopperd.

Menig deelnemer denkt dat we als kikkerlandje niet zo veel kunnen betekenen in het bestrijden van plastic afval zolang andere landen niet meewerken. „Ik zie het liefst dat dit probleem wereldwijd aangepakt wordt want anders is het weer de bekende druppel op een gloeiende plaat.” Iemand anders: „Natuurlijk moeten India en China mee, maar alle beetjes helpen!”