DIT VIND IK LEUK

Twee weken geleden bij Baldur-Nederland hang-aardbeien besteld. Deze zending kwam keurig op tijd binnen, maar het bleken geen hang-aardbeien, maar klim-aardbeien. Dat was niet de bedoeling. Dus Baldur gebeld, en het was geen probleem. ’U mag de klim-aardbeien houden en we sturen zo spoedig mogelijk alsnog de juiste toe, zonder kosten’. Kijk, dat is service van de bovenste plank!

Henk Weggen, Odoorn