’Zorg duur door absurde regelgeving’

Mijn moeder heeft een wond aan een been, dat verzorgd wordt door een wondexpertisecentrum. In verband met oedeem aan haar onderbenen draagt zij steunkousen. Nu blijkt dat de verpleegkundigen van deze organisatie enkel de steunkous mogen aantrekken aan het been waar de wond zit. Het andere been mag niet van de zorgverzekeraar want deze behandeling is ’te duur’ voor de verpleegkundige van het wondexpertisecentrum. Een tweede thuiszorgorganisatie moet komen om dat te doen. Dus twee thuiszorgorganisaties op een ochtend, inclusief uurloon en reiskosten, om aan elk been een steunkous aan te trekken. Is dit goedkoper? Om nog niet te spreken over het enorme personeelstekort in de thuiszorg, die hierdoor onnodig en extra werk moet leveren.

Ik werk zelf al ruim 42 jaar als verpleegkundige in diverse sectoren in de zorg en ben al met veel onnodige regelgeving geconfronteerd geworden. Steeds meer wordt bevestigd, dat bij zorgverzekeraars mensen werken, die totaal geen kennis van en feeling hebben met het werk van de zorgprofessionals.

Resie van Calker