’Verhoging eigenwoningforfait onrealistisch’

Op zich is dit natuurlijk een onzalig plan, maar ook niet realistisch. Want waar gaan deze mensen dan wonen na verkoop? Huurhuizen zijn er niet en worden ook de komende jaren onvoldoende gebouwd. Onder de brug slapen is dan het enige alternatief, maar zo gaat onze roverheid toch niet met haar eigen inwoners om. Of heb ik het toch mis ?

Jan Pronk, Beverwijk