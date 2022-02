Slechts een tel later kwam een serveerster naar buiten om mij in mijn jas te helpen omdat het buiten koud was. Wat een ongelofelijk lieve service, oprechte gastvrijheid met een glimlach, het bestaat echt nog wel.

Niels J. Kooijman, Amstelveen

