Premium Het beste van De Telegraaf

Als de krant zelf in de storm staat

Door paul jansen Kopieer naar clipboard

Ik wilde in deze column verhalen over onze Telegraaf-collega’s bij de Olympische Winterspelen. Het vijfkoppige journalistieke team is daar letterlijk in een parallelle werkelijkheid beland. De Chinese autoriteiten hebben rigide maatregelen getroffen om duizenden sporters en persmensen volledig gescheiden te houden van de samenleving. Die coronabubbel levert aardige anekdotes op.