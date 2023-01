Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Migratie en asiel: genoeg om over te schrijven

’Dan heb je genoeg om over te schrijven.” Het is een veelvoorkomende reactie als ik vertel dat ik schrijf over migratie en asiel. Het klopt: er valt veel te schrijven. Met de oorlog in Oekraïne kreeg Nederland te maken met de grootste groep vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Intussen zwol de aanwas aan van asielzoekers uit landen als Syrië, Turkije en Eritrea. Dat Nederland daar niet klaar voor was, bewezen de buitenslapers in Ter Apel, de wachttijden bij de IND, het gezeul met asielzoekers en de continue crisismodus waarin kabinet, provincies, veiligheidsregio’s en gemeenten opvangplekken proberen te scheppen.