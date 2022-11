Premium Verhalen achter het nieuws

Sam (40) brak met adoptiegezin: ’Ik kon alleen maar huilen toen mijn echte moeder dood bleek te zijn’

Sam van den Haak is als peuter geadopteerd uit Sri Lanka. Toen ze in 2006 op 22-jarige leeftijd voor het eerst terugkeerde naar het land waar ze geboren is, kreeg ze te horen dat er was gerommeld met haar geboortepapieren. In werkelijkheid is ze een half jaar jonger dan de leeftijd die in haar paspo...