Ollongren ziet burger als gevaarlijk beest

Welja. Bij alle gekkigheid in de Nederlandse politiek kan deze er nog bij: de minister van Binnenlandse Zaken die rond de verkiezingen moord en brand schreeuwde over Russische nepnieuwscampagnes die onze democratie destabiliseren, verspreidde met die boodschap zélf nepnieuws. Uit een onderzoek waartoe ze persoonlijk opdracht gaf, blijkt dat er geen sprake was van Russische beïnvloeding tijdens de verkiezingen. Geen campagne gericht op de massa-desinformatie van het Nederlandse publiek, geen leugens die de samenleving konden ontwrichten. Behalve van de minister zelf, die blinde paniek zaaide.