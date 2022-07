Europese eenheid is illusie

Wat willen we toch graag één Europa zijn! Alleen merken we er maar weinig van. Wat een verschillen per land! Kijk naar de benzineprijzen, de kosten voor levensonderhoud, ingang van pensioen, milieuregels en ga zo maar door. Het toppunt van ongelijkheid is met de stikstofcrisis nu wel bereikt. Bij de grens houdt het probleem op. Niet voor niets voeren de wanhopige boeren in ons land nu harde acties De Nederlander is niet gek, de houdbaarheidsdatum van de EU is verstreken. We waren met het referendum overigens in 2005 al tegen de Europese wetten. Zet vanaf nu in op alléén nog maar economische samenwerking en dan zijn we hopelijk snel van een hoop dictaten af.

André Leijten,

Marknesse.