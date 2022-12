Zet Infantino af

FIFA-baas Infantino wil, tegen de wens van de voetballende wereld, het programma nog voller maken. Iedereen is tegen en toch gebeurt het. Weet Infantino niet dat hij niet de FIFA is maar dat de leden de FIFA vormen en hij alleen ’zetbaas’ is om de belangen te behartigen? Waarom zetten de leden hem niet af? Of zitten er alleen slappelingen in de besturen van de nationale bonden; kan ook dat ze een appartement in Qatar ambiëren.

J. Prins, Sliedrecht