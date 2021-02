Binnenland

Streng winterweer ligt op de loer: mogelijk ijsdagen en dik pak sneeuw

Zeker is het nog allerminst, maar Nederland kan na het weekend in een ijskoude periode belanden. Forse sneeuwval en temperaturen dik onder het vriespunt zijn dan mogelijk. Ook kan het dag en nacht vriezen, meldt Weeronline. „Maar de onzekerheid in de verwachting is nog erg groot”, aldus weerman Jaco...