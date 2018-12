’In de file bij het laadstation’

Stroom is eigenlijk geen optie. Het opladen duurt veel te lang. Dat gaat niet werken. En is er al over nagedacht hoe het moet als we jaren verder zijn?

Er rijden miljoenen auto's elke dag over onze wegen. De meesten moeten dan dagelijks aan de oplader. Ons land moet dan bomvol met laadstations staan. Waar moet dat allemaal gebeuren?

Het verkeersbeeld zal dan tegen die tijd wel drastisch veranderen. In plaats van in de file op de weg staan we dan met zijn allen in de file bij laadstations. Geen idee om vrolijk van te worden.

Jan Muijs, Tilburg