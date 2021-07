’Den Haag begrijpt asieldrama niet’

En staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) begrijpt er niets van, want we hebben een heel ’sympathiek asielsysteem’ met goede opvang, geld en ruime voorzieningen voor ze in Nederland. Wel Ankie, je staat net als de rest van politiek Den Haag zover van de werkelijkheid, dat je niet eens begrijpt , dat dit nu juist de reden is waarom ze zijn gekomen!

Maarten Zeck, Hoorn