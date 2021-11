Uitslag Stelling: ’Alles moet nu snel op slot’

De meerderheid van de respondenten zou het liefst zien dat het demissionaire kabinet snel actie onderneemt. Het gaat hen niet alleen om het terugdringen van het aantal coronapatiënten, maar ook om het coronageweld op straat te beteugelen. Zo stelt één van hen: „Een nieuwe lockdown is het beste om coronabesmettingen tegen te gaan en zeer goed om het tuig van de straat te krijgen na de onlusten van de afgelopen dagen.” En een andere voorstander van quarantaine smeekt onderhand: „Zet nu het 2G-beleid in en voer een totale lockdown van vier weken in. En wacht daar niet mee.”

Het gros van de deelnemers verwacht dat binnenkort ’alles op slot’ gaat omdat de huidige coronamaatregelen te weinig zoden aan de dijk zetten. „Alles hangt of staat met het gedrag van de mensen. Te veel mensen vinden zichzelf zielig en lappen regels aan hun laars”, klinkt het afkeurend.

Er heerst veel teleurstelling over het ’eigenwijze’ gedrag van mensen die zich niet aan de coronaregels houden. Een deelnemer sombert: „Een lockdown lijkt alleen te voorkomen als iedereen nu eens een keer probeert niet zo tegendraads te zijn maar zich even aan de maatregelen gaat houden. Anders gaat het hier echt fout, vrees ik. Je zal maar in de zorg werken of bijvoorbeeld op een hartoperatie wachten.” Daarnaast fronsen velen hun wenkbrauwen over de jeugdige relschoppers ’s avonds op straat. Kinderen van 14 en/of 15 jaar horen op late tijdstippen niet op straat te zijn, maar in hun bed te liggen. „Het schort hier ook aan de opvoeding. Ouders moeten pubers van de straat houden ’s avonds.” En een ander verbaast zich erover: „Triest dat die gasten zich thuis niet kunnen vermaken ondanks internet en vele tv- kanalen. Stel een avondklok in om relschoppers geen kans te geven vernielingen aan te richten.”

Velen zijn bang dat een nieuwe lockdown een golf van geweld kan uitlokken. Nu al komen jongeren in diverse steden in opstand, wordt de politie telkens uitgedaagd en belaagd, sneuvelen winkelruiten en wordt brand gesticht in auto’s. „De jeugd al bijna twee jaar nagenoeg volledig opsluiten zonder enkel perspectief schreeuwt om problemen. De politiek veroorzaakt zelf polarisatie in de samenleving”, verklaart een tegenstander van het coronabeleid de agressie in de samenleving. „Een lockdown is niet meer mogelijk want het draagvlak is te klein geworden. Het vertrouwen in de overheid is weg”, valt een ander bij.

Toch is er geen andere uitweg denken de meesten dan een lockdown om corona voorlopig te beteugelen. Of zoals een deelnemer het verwoordt: „Een virus trekt zich niets aan van meningen van mensen, maar in deze kan het alleen gestopt worden als het niet kan ’overspringen’ naar anderen. Als mensen zelf niet uit elkaar blijven, dan is de lockdown het enige alternatief.”

Dat de scholen weer dichtgaan bij een lockdown vinden velen vervelend, maar toch noemen zij dat onafwendbaar. Ze stellen dat corona indammen prioriteit nummer één is. Vooral omdat het virus nu rondgaat onder kinderen.