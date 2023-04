’Meten met twee maten’

Blijkbaar is dit heel gemakkelijk te doen. Echter er zijn veel vormen van rood vlees van verschillende dieren. Dieren die voor de slacht worden gefokt maar ook dieren die in het wild leven of als zodanig zijn te kwalificeren. Nood slachtingen. Rood vlees dat uit verschillende andere landen wordt ingevoerd zoals Argentinië, Ierland etc. Vlees dat vers te koop is bij de slager of supermarkt. Ingevroren diepvries vlees, rood vlees dat bewerkt is. Gedreigd wordt met de gevolgen van het eten van rood vlees. Darmkanker, diabetes, hart en vaatziekte. Door het heffen van een vleesheffing wordt de portemonnee van de vleesetende consument behoorlijk financieel aangetast. Echter de overheid verdient er miljarden euro’s aan en legt stilzwijgend het stikstofprobleem bij de consument neer.

M. Loermans