’Koning Albert een zwakkeling’

Een soort juridische soap die zich jaren heeft voortgesleept! Hij had jaren geleden gewoon kunnen erkennen, dat deze vrouw wellicht een dochter is uit een eerdere relatie. Met name in de huidige tijd, is er niets aan de hand! Ok’, het zij zo, het is niet anders. En... Binnen no-time is iedereen het vergeten. Koning Albert heeft er zelf een drama van gemaakt.

Renske van Reeken, Den Haag