Uitslag stelling: We lopen achter met wc’s

Wc’s van festivals staan toch te verstoffen, dus nu hebben een aantal fiets- en patiëntenorganisaties het plan opgevat om ze neer te zetten op fietsknooppunten. Dat vinden de meeste respondenten een goed idee. Een van hen heeft al opgemerkt dat er rond dergelijke punten verdacht veel papiertjes rondzwerven. De wens: „Geen Dixi maar een degelijk toilet dat dagelijks wordt schoongemaakt.” Een andere respondent vindt dat deze openbare toiletten ervoor zorgen dat ’meer mensen die dat nodig hebben, er weer op uit kunnen trekken’. Anderen vinden de knooppunten niet zo voor de hand liggen. „Waarom niet in stadscentra of winkelcentra?”, zo vraagt iemand zich af.

De financiering voor het plan meer toiletten neer te zetten, moet gebeuren door gemeenten zo vindt driekwart. Nog meer stemmers vinden dat gemeenten eigenlijk moeten investeren in permanente toiletvoorzieningen. Een reactie: „Overheden innen ook de boetes voor wildplassen. Laten ze daar dan wat nuttigs mee doen”. Een andere deelnemer vindt dat gemeenten zelfs de opbrengst van parkeerboetes kunnen aanwenden om openbare toiletten te bouwen.

Weer een ander denkt juist dat het exploiteren van wc’s uitbesteed moet worden aan bedrijven, die moeten zorgen dat het fris blijft, met als argument: „Ik betaal graag voor een goed schoon toilet.” Een ander idee: „Laat mensen met taakstraffen de openbare toiletten schoonmaken.”

Een grote meerderheid vindt dat Nederland ver achterblijft op het gebied van openbare sanitaire voorzieningen. Een van hen vindt dat ons land een voorbeeld moet nemen aan Frankrijk, waar stations en warenhuizen rijkelijk voorzien zijn van toiletten. „En plaats net als de Fransen openbare toiletten langs de snelweg.” Velen zien vooral Duitsland als lichtend voorbeeld. „Elk stadje heeft wel een openbaar toilet en alles is altijd pico bello schoon.”

Nu de horeca weer open is, kan Nederland weer in café of restaurant naar de wc. De meerderheid vindt dat horeca verplicht moet worden voorbijgangers ’zonder consumptie’ naar de wc te laten gaan. De meesten vinden het echter geen probleem om hiervoor te betalen. Een reactie: „Ik moet heel vaak, want ik ben al wat ouder. Daarom drink niet als ik op pad ga. Als in de horeca een consumptie verplicht is, wordt het probleem voor mij alleen maar groter.”

Een openbaar toilet vinden de stemmers over het algemeen niet erg fris. Echter de meesten zijn daar niet bang voor het oplopen van het coronavirus. Een deelnemer stelt: „Als er maar weinig toiletten zijn en je moet in de rij staan, dán loop je pas kans om besmet te raken met corona”.

Tijdens de lockdown werd het gebrek aan openbare toiletten pijnlijk duidelijk. Een heel krappe meerderheid ondervond geen problemen doordat ze niet naar de wc konden, vele anderen juist wel.

Twee derde denkt dat wildplassen en -poepen een probleem is geworden tijdens de lockdown. „Voor mannen was er nog weleens een pisbak neergezet, maar voor vrouwen was er niets. Logisch dat iedereen het maar in de bosjes deed.”