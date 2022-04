’Stoppen met import gas uit Rusland’

Op deze wijze financieren wij rechtstreeks de bloedbaden in Boetsja en Marioepol. Het kabinet verschoont zich door te wijzen op de onenigheid in de EU hierover met landen als Hongarije. Maar waarom is eenstemmigheid in de EU nodig? Als het gaat om het klimaat of om de mensenrechten in China steken wij toch ook onze nek uit? En dan het argument dat wij nog voor 20% van onze energie afhankelijk zijn van Rusland. Nou, als ik zie dat in zonnige weekends onze wegen overvol zijn met plezierrijders, dan zit er nog heel wat rek in. Om maar te zwijgen van de laksheid van veel onroerend goed beleggers om woningen goed te isoleren; en de overdreven verwarmde kantoren, winkels en luxe zwembaden.

Ja, over 5 jaar zouden we volgens het kabinet misschien niet meer afhankelijk zijn van Rusland. Daar hebben de miljoenen onschuldige burgers van Oekraïne dus helemaal niets aan.

We moeten met onmiddellijke ingang van die Russische import af, koste wat het kost. Andere landen zullen ons dan volgen.

H. Ansems, Eindhoven