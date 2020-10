Brief 1 ’Kabinet Rutte in de fout’

De tweede catastrofale fout is de risico-inventarisatie die is gedaan aangaande het advies de zorg voor te bereiden op een pandemie met als voorbeelden de uitbraak van het Sars-virus, het Mers-virus, de mexicaanse griep en de ernstige griepgolven die we hebben meegemaakt.

In Duitsland hebben ze zich wel voorbereid in de zorg en is het beleid ook duidelijker en strikter waardoor mensen zich er ook beter aan kunnen houden en er een (gezonde) overcapaciteit aan kritische bedden en personeel is.

Rutte is een manager en in deze crisis een volger , een volger van allerlei specialisten en toont geen enkele vorm van leiderschap.

En wij betalen hiervoor de rekening!

Marc Popijus

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: