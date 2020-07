In geldnood door uitblijven van alimentatie

Uiteraard heeft hij ook een alimentatieplicht, maar regelmatig is er te laat of niet betaald. Daarom heb ik begin 2018 contact gezocht met het LBIO. Deze instantie neemt dan de inning over en zou er voor moeten zorgen dat ik toch het geld voor de kinderen krijg. Maar dit verliep niet goed en begin 2019 stopte hij geheel met betalen.

Na een tijdje volgde een bankbeslag en daar hebben ze een bedrag mee kunnen betalen, maar dit was nog lang niet genoeg. Vervolgens hebben ze het weer geprobeerd, maar de rekening was leeg. Dan komt het punt dat ze inboedelbeslag gaan leggen. Dit was aangekondigd, maar door de coronacrisis staat dit stil. Onlangs heb ik weer contact opgenomen met het LBIO en zij vertelden mij dat dit per september pas zou worden opgepakt. Inmiddels staat er een schuld open van ca. 10.000 euro en kan ik de nota’s bijna niet meer betalen. Kan dit niet anders? Kan de overheid de betaling van kinderalimentatie tijdelijk overnemen? Zo hebben de alimentatiegerechtigden iedere maand hun geld en kan dit verhaald worden op de alimentatieplichtige. Ik weet dat ik niet de enige ben en dat er een heleboel anderen zijn met hetzelfde probleem. Dit kan toch niet zo?

