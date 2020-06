’Afstandsregel stuit op weerstand’

Pas achteraf hebben we kunnen vaststellen dat carnaval in Brabant, de apres-ski in Oostenrijk en de voetbalwedstrijd Atalanta Bergamo tegen Valencia belangrijke virusverspreiders op grote schaal waren in Europa. Dergelijke evenementen vinden nu niet meer plaats en als er al ergens meerdere besmettingen worden vastgesteld worden de betrokkenen onmiddellijk getest en indien nodig in quarantaine geplaatst.

Zo lijkt het dus uitgesloten dat er opnieuw grote groepen mensen worden besmet en lijkt de aanpak van premier Rutte en zijn kabinet toch zijn vruchten af te werpen. Het is echter ook tijd om het voortschrijdend inzicht, wat we ondertussen met het coronavirus hebben opgebouwd, iets meer logisch maar vooral begrijpelijk in te zetten bij eventuele versoepelingen. Want wel een vliegtuig vol passagiers, maar nog steeds 1,5 meter afstand in de bus, bioscoop en kroeg is voor heel veel mensen niet langer te begrijpen en stuit op weerstand.

Jan Pronk,

Beverwijk