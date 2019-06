’Gekkie Henkie met kansloze asielzoekers’

Terecht stelt columniste Annemarie van Gaal de vraag: waarom houden we de ontwikkelingshulp of uitkeringen niet in naar een land dat niet meewerkt met opnemen van eigen ingezetenen van wie het asielverzoek hier geen enkele kans maakt?

Ik zou nog een stap verder willen gaan. Veel van die landen ontvangen geld uit internationale organisaties zoals de Europese Unie, Verenigde Naties of of IMF. En wij zijn altijd/meestal de betalers aan die organisaties. Daarom moeten wij een evenredig deel inhouden aan de ’contributies’ die wij betalen. Anders blijven we gekke Henkie.

B. Slager, Rotterdam