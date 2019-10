’Uitspraak Schouten volksverlakkerij’

Dat is pure volksverlakkerij. Er is nu al op jaarbasis een tekort van 25.000 woningen (op een streefgetal van 75 duizend p.j.) De hoogleraar Humane Geografie Prof. Pieter Hooimeijer, stelde eerder in deze krant (Tel. 29/09/2018): „Al die 20 miljoen mensen willen ergens wonen. Dat zou betekenen dat er zo’n 700.000 extra huizen moeten worden bijgebouwd in de komende 42 jaar. Die komen bovenop de 1 miljoen huizen die er sowieso al bij moeten komen. Dat wordt een hele puzzel.”

Hugo Pronk, Amsterdam