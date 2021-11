Een paar uur later ging ik boodschappen doen en zie bij de flessenbak een etuitje liggen met een sleutel erin. Ik geef dit af bij de caissière maar even later dacht ik, buurvrouw was toch haar sleutel kwijt, zou dit niet haar sleutel kunnen zijn? Bij de kassa vroeg ik toch het etuitje maar terug en inderdaad, de gevonden sleutel was van de buurvrouw. Ze was dolgelukkig, ’een wonder’ zei ze... Bestaat toeval?

W. van Dijk van der Steen,

Venray

