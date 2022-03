’Hopen op paleisrevolutie’

De opmerking dat Rusland internationaal een paria zal blijven en de westerse sancties niet van tafel zullen gaan, baart mij ernstige zorgen. Je kunt niet anders dan de vergelijking trekken met WO I. Duitsland werd daarna door alle maatregelen zozeer in de ellende gestort dat het voor Hitler een ’walk in the park’ was om opnieuw oorlog te gaan voeren. Is dat dan wat wij willen? Over een 30 jaar weer oorlog? Het is te hopen dat Poetin door een paleisrevolutie gedwongen wordt af te treden. En dan maar hopen dat er een heel wat verandert zodat we eindelijk met z'n allen die gewenste vrede krijgen.

Marion Kaandorp