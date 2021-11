’Sinterklaasjournaal kan helpen bij prikcampagne’

De derde boostershot is in de maak. 2G beleid is al uitgerold is de ons omringende landen. De leefruimte van niet gevaccineerde wordt kleiner en kleiner. Is dat wel de oplossing uit deze corona pandemie?

Op dit moment worden sommige mensen van de eerste groep gevaccineerde ook weer ziek; het vaccin is blijkbaar niet sterk genoeg.

De tradioneel altijd gezellige feestdagen naderen, opa oma kinderen kleinkinderen gezellig in huiselijke sfeer, is dat wel verstandig in 2021?

Wie weet heeft het Sinterklaasjournaal dit keer de briljante oplossing. Komt prik-Piet langs? Met QR code in de hand om alle kado’s op een veilige en coronaproof manier op tijd te leveren.

Marcel Brouwer

Culemborg