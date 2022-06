Premium Het beste van De Telegraaf

Twan Huys noemt het ’apartheid’ Ongeluk ingezet als wapen tegen Israël

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

Afgelopen zondag was Kenneth Roth te gast in het tv-programma Buitenhof. Na dertig jaar neemt hij afscheid als directeur van Human Rights Watch, een organisatie die schendingen van mensenrechten onderzoekt. In het item kwam, na Rusland en China, Israël aan bod. Niet Syrië of Iran of Noord-Korea.