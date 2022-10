Premium Het beste van De Telegraaf

Column Kitty Herweijer Misbruik platform door Doutzen Kroes is kwaadaardige schande

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Er was een tijd dat het amusant was de socialemediakanalen van topmodel Doutzen Kroes te bekijken: fabuleuze magazinecovers, make-uproutines, en work-out-video’s. Das war einmal. Coronatijd heeft iets gedaan met mensen en zeker met Kroes. Dat begon maart 2020 met dat ze uitvoerig het coronavirus ging bedanken op haar Instagram: ‘Thank you coronavirus’, deelde ze met haar miljoenen volgers terwijl mensen piepend naar adem aan het happen waren op de ic’s, die uit hun voegen barstten. Het virus had haar namelijk inzichten gegeven, en: is er iets anders in het leven dan jezelf?