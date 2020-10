’Gooi niet definitief alle deuren dicht’

De lijst van misdragingen van de Turkse president Erdogan wordt met de dag langer. De aanvallen tegen de Koerden in Syrië, ruzie met Cyprus en Griekenland over gasboringen, de aanschaf van Russische raketten, militaire interventie in Libië en het sturen van Syrische huursoldaten om Azerbeidzjan te helpen zijn recente voorbeelden. En daar bovenop gaat hij nu ook de confrontatie aan met president Macron in plaats van zijn steun te betuigen na de gruwelijke terreuraanslagen in Frankrijk.