’Straks leven we op een vuilnisbelt’

Door mismanagement leven we straks op een vuilnisbelt in Amsterdam. Twiske Zuid is er al zo eentje, een gifbelt waar door GroenLinks en PvdA zonodig huizen gebouwd moesten worden. Dozen met rattengif achter in de tuin om de ratteninvasie onder controle te krijgen. Wat zullen die een lol hebben als de straten straks in de hitte vol liggen met vuilniszakken.

Wij hebben gelukkig een houtkachel en nog een ouderweste gegalvaniseerde waston. Daar gaat achter in de tuin echt de fik in. Lekker ouderwets, Je eigen vuilnis verbranden. Dat is nog eens goed voor het milieu.

Goed gedaan jochie, zou Rijk de Gooijer zeggen.

Mieke de Vries, Amsterdam