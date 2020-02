’Meten met twee maten’

De Belastingdienst is akkoord gegaan met een ruimere vergoeding voor de plucheklevers. Lijkt me logisch, want die zelfde politici geven de richtlijnen aan de Belastingdienst.

Waarom moeten mensen, waaronder ondergetekende, een abnormaal hoog tarief betalen na het ontvangen van een ontslagvergoeding? Is dat om de toch al royale doceurtjes van de Kamerleden te financieren?

Jan van den Oever, Zandvoort