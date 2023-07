Ook op het platteland geldt: leefbaarheid valt of staat met bereikbaarheid

Bestuurders van gemeenten op het platteland trekken aan de bel over het rekeningrijden, dat volgens de plannen in 2030 zal worden ingevoerd. Automobilisten betalen dan geen wegenbelasting meer, maar gaan een bedrag per gereden kilometer aftikken aan de Staat. Verwacht wordt dat dit bedrag ongeveer zeven tot acht cent per gereden kilometer zal bedragen. De gedachte erachter is dat niet het bezit van een auto wordt belast, maar de mate waarin ermee wordt gereden.