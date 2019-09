’Snelwegpolitie vaker inzetten’

Men denkt dat het ophangen van camera’s zal helpen maar opgelegde boetes zal de veiligheid niet terugbrengen. Vroeger reden er Porches over de wegen en dat straalde gezag uit. De jonge rijders, net geslaagd voor hun rijbewijs, denken de wijsheid in pacht te hebben en racen erop los en brengen hun medeweggebruikers vaak ook nog in gevaar met hun capriolen. Zoals bij veel problemen in onze maatschappij, er dient veel meer gehandhaafd te worden. En de snelwegpolitie moet vaker ingezet worden.

Mevr. Brugman Lelystad