’Zakenkabinet moet bureaucratie ontleden’

Vijfde Capitooldode is Brian (42), gedesillusioneerde veteraan ’en zelf Trumpfan’

Niet alleen vier pro-Trumpdemonstranten maar ook een politieagent is gestorven bij de bestorming van het Capitool in Washington. Het blijkt te gaan om Brian Sicknick (42) die in het leger diende in Afghanistan en tijdens de Golfoorlog, maar de dood vond in zijn eigen achtertuin.